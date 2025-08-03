Пилота обвиняют в нарушениях после аварийной посадки в поле под Новосибирском

«Установлено, что утром 12 сентября 2023 года воздушное судно со 161 пассажиром и 6 членами экипажа на борту из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта совершило аварийную посадку», — заявил руководитель Восточного управления СК РФ на транспорте Алексей Александров «Интерфаксу».