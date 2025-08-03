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Пилота обвиняют в нарушениях после аварийной посадки в поле под Новосибирском

Расследование выявило нарушения правил безопасности при посадке Airbus A320 в сентябре 2023 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Следственный комитет России установил нарушения в действиях командира экипажа самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года.

«Установлено, что утром 12 сентября 2023 года воздушное судно со 161 пассажиром и 6 членами экипажа на борту из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта совершило аварийную посадку», — заявил руководитель Восточного управления СК РФ на транспорте Алексей Александров «Интерфаксу».

Расследование показало, что проблемы с гидросистемой возникли из-за дефекта в механизме шасси, однако комиссия Росавиации признала действия экипажа неудовлетворительными.

Оба пилота — Эдуард Семенов и Сергей Белов — впоследствии уволились из авиакомпании, причем Семенов был признан негодным к полетам по медицинским показаниям.

Самолет, находившийся в поле до весны 2025 года, полностью демонтирован, его детали частично утилизированы, частично будут использованы по назначению.

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта продолжается.