Пожар в доме на Краснодарской попал под контроль прокуратуры Хабаровска

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района поставила на контроль доследственную проверку по факту ночного пожара в жилом доме. Как сообщается в надзорном ведомстве, возгорание произошло на кровле многоквартирного дома по улице Краснодарской.
По предварительным данным, жильцы дома были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар в настоящее время полностью ликвидирован, на месте продолжают работать специалисты.
Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор района Илья Блудов. Проверка причин и обстоятельств случившегося продолжается. Надзорное ведомство будет отслеживать её итоги, сообщает прокуратура Хабаровского края.