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Пожар в доме на Краснодарской попал под контроль прокуратуры Хабаровска

Кровля жилого дома на Краснодарской загорелась ночью, жильцов эвакуировали.

Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района поставила на контроль доследственную проверку по факту ночного пожара в жилом доме. Как сообщается в надзорном ведомстве, возгорание произошло на кровле многоквартирного дома по улице Краснодарской.

По предварительным данным, жильцы дома были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар в настоящее время полностью ликвидирован, на месте продолжают работать специалисты.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор района Илья Блудов. Проверка причин и обстоятельств случившегося продолжается. Надзорное ведомство будет отслеживать её итоги, сообщает прокуратура Хабаровского края.