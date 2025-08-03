Перед Молдавановским перевалом на федеральную трассу сошел сель

Утром в воскресенье, 3 августа, на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе Молдавановского перевала сошел сель. Движение по дороге оказалось ограничено. Ситуацию осложняет продолжающийся дождь.
Автомобильный затор из-за сошедшего селя растянулся на 16 км. Водителей просят, по возможности, отказаться от движения по этому участку.
«Для проезда в сторону Новороссийска есть возможность объезда через съезд на 1346 км М-4 “Дон” на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский.(Южный обход)», — сообщили в ГК «Автодор».
Ранее «Югополис» предупреждал о неблагоприятной погоде, прогнозируемой в разных регионах юга России, в том числе, в Краснодарском крае. Синоптики предсказали сильные дожди, грозы и град, шквалистые порывы ветра.