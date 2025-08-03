В Кишиневском отеле найден мертвым гражданин Украины: Тело мужчины обнаружил сотрудник гостиницы

В молдавском отеле найден мертвым 46-летний гражданин Украины — пишет t.me/bloknotmd.
Сотрудник одного из отелей обнаружил тело мужчины, который, по предварительным данным, покончил с собой, повесившись на дверной ручке в своем номере. Он сразу же вызвал полицию.
По данным следствия, погибшему было 46 лет, он родом из Украины. Судмедэксперт, осмотрев тело, не выявил признаков насильственной смерти, что позволяет рассматривать самоубийство как основную версию.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и возможные причины, подтолкнувшие мужчину к такому шагу.
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