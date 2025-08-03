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В центре Самары 2 августа загорелся бар из-за вспыхнувшей электропроводки

Пожар в баре в центре Самары тушили 18 человек.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 августа, в центре Самары произошел пожар в баре. О ЧП на улице Молодогвардейской, 69 стало известно в 11.02, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Горела электропроводка на площади 1,5 погонных метра, — уточнила пресс-служба ведомства.

Для борьбы с огнем привлекли 18 человек, на пожаре были задействованы четыре единицы техники. Пожар в баре потушили в 11.34.

Также 2 августа в Самаре тушили загоревшийся Дом печати. А ранее на Кировском рынке загорелось кафе из-за аварийного режима работы проводки.