В центре Самары 2 августа загорелся бар из-за вспыхнувшей электропроводки

В субботу, 2 августа, в центре Самары произошел пожар в баре. О ЧП на улице Молодогвардейской, 69 стало известно в 11.02, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Горела электропроводка на площади 1,5 погонных метра, — уточнила пресс-служба ведомства.
Для борьбы с огнем привлекли 18 человек, на пожаре были задействованы четыре единицы техники. Пожар в баре потушили в 11.34.
Также 2 августа в Самаре тушили загоревшийся Дом печати. А ранее на Кировском рынке загорелось кафе из-за аварийного режима работы проводки.