Оказался мошенником: омичка набрала долгов, выручая из несуществующих бед своего парня

18-летняя омичка познакомилась со своим сверстником во время прохождения лечения в медицинском стационаре. После выписки они продолжили общение, в котором девушка видела определенные перспективы. Однако предлагать руку и сердце омич не спешил, но при этом постоянно делился своими «бедами»: то родственник заболеет, то машина потребует ремонта. Девушка, жалея нового знакомого, регулярно давала ему в долг деньги, зачастую оформляя на себя микрозаймы. Долги девушки все росли, а ее «милый друг» только отделывался обещаниями вернуть взятые в долг деньги.