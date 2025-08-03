Оказался мошенником: омичка набрала долгов, выручая из несуществующих бед своего парня

Про ушлого альфонса-любовника, выманивающего под различными предлогами у своей подруги денежные средства, рассказали сегодня, 3 августа, в пресс-службе Управление МВД России по Омской области.
18-летняя омичка познакомилась со своим сверстником во время прохождения лечения в медицинском стационаре. После выписки они продолжили общение, в котором девушка видела определенные перспективы. Однако предлагать руку и сердце омич не спешил, но при этом постоянно делился своими «бедами»: то родственник заболеет, то машина потребует ремонта. Девушка, жалея нового знакомого, регулярно давала ему в долг деньги, зачастую оформляя на себя микрозаймы. Долги девушки все росли, а ее «милый друг» только отделывался обещаниями вернуть взятые в долг деньги.
После того, как мужчина пропал на несколько месяцев, омичка обратилась за помощью в полицию. Пропавший был найден и в ходе допроса признался, что сознательно брал у девушки деньги в долг и не возвращал. По итогу, на «горе-любовника» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция вменяемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.