Под Челябинском часть шифера с крыши дома рухнула на 8-летнюю девочку

Все произошло в поселке Потанино (Копейский городской округ).
«Во время ремонта электросетей часть шифера с крыши дома 8 по улице Тереза упала на голову мимо проезжавшей на велосипеде девочки. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь», — прокомментировали в областном следственном управлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за проведение работ.