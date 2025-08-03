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Под Челябинском часть шифера с крыши дома рухнула на 8-летнюю девочку

Под Челябинском часть шифера с крыши дома рухнула на 8-летнюю девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в поселке Потанино (Копейский городской округ).

«Во время ремонта электросетей часть шифера с крыши дома 8 по улице Тереза упала на голову мимо проезжавшей на велосипеде девочки. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь», — прокомментировали в областном следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за проведение работ.