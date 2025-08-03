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Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В результате падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра. В 06.05 мск пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров. В 07.30 мск — локализовали на втором», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, в его ликвидации участвуют 127 человек и 35 единиц техники.

Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи.

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