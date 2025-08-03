В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата

«Мужчина исчез 31 июля около 19.00 (20.00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе. Власти сообщили, что он не вернулся в место своего проживания и не выходил на связь с начальством», — сказано в сообщении.
Полиция распространила срочное сообщение с описанием пропавшего, обратившись ко всем, кто располагает информацией о нем, с просьбой связаться с правоохранителями. «Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак», — написала полиция.
В субботу вечером стало известно, что мужчина был благополучно найден. Причины его исчезновения и местонахождение не разглашаются.
В Польше на разных базах дислоцированы около 10 тысяч американских солдат.