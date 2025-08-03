В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата

Полиция распространила срочное сообщение с описанием пропавшего, обратившись ко всем, кто располагает информацией о нем, с просьбой связаться с правоохранителями. «Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак», — написала полиция.