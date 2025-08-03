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В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата

ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Полиция польского города Слупца на протяжении двух суток разыскивала 26-летнего американского солдата, пропавшего без вести после того, как он покинул свою воинскую часть в Повидзе на западе страны, сообщает информационный портал NaTemat.

Источник: © РИА Новости

«Мужчина исчез 31 июля около 19.00 (20.00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе. Власти сообщили, что он не вернулся в место своего проживания и не выходил на связь с начальством», — сказано в сообщении.

Полиция распространила срочное сообщение с описанием пропавшего, обратившись ко всем, кто располагает информацией о нем, с просьбой связаться с правоохранителями. «Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак», — написала полиция.

В субботу вечером стало известно, что мужчина был благополучно найден. Причины его исчезновения и местонахождение не разглашаются.

В Польше на разных базах дислоцированы около 10 тысяч американских солдат.