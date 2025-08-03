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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском в автоаварии один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

Источник: Прокуратура Свердловской области

Сегодня около 09.55 по местному времени в городе Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кутузова и автодороги на поселок Мартюш произошла крупная авария.

По предварительной информации, водитель Mercedes ударил Nissan, который ехал в попутном направлении. В результате вторая иномарка выехала на встречку и столкнулась с «ВАЗ 2107». Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, погиб, травмы различной степени тяжести получили три человека, в том числе 11-летний ребенок.

— Проведение доследственной проверки взято на контроль, — отметили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, все пострадавшие находятся в больнице Каменска-Уральского: их обследуют и оказывают медицинскую помощь.