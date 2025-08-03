Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после атаки БПЛА

«С учетом веерных задержек эта цифра (число задержанных рейсов. — “Ъ”) может увеличиться», — заявили «РИА Новости» в аэропорту.
Около 5:00 мск для аэропорта Сочи были отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные из-за атаки БПЛА. В Адлерском районе города во время воздушного налета загорелась нефтебаза.
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