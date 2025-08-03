Минчанин нашел сиделку для матери в интернете, а та украла все драгоценности

В Минске сиделка обворовала пациентку. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился пенсионер, нанявший сиделку для своей пожилой матери. Мужчина нашел сиделку для мамы по объявлению в интернете и пустил ее в дом, не заключая официального договора и не записывая ее данные.
Спустя две недели он обнаружил пропажу маминых драгоценностей и пошел в милицию. Правоохранители вскоре установили личность и задержали 57-летнюю жительницу Минского района.
Фигурантка созналась, что ухаживая за больной, совершила кражу. Минчанка вернула украденные украшения: бусы из камня, серьги, кулон на цепочке, кольца и другие.
Ранее она судима не была.
Тем временем легальный самогон подорожает в Беларуси.