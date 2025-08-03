В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже земельного участка мэрией

По информации прокуратуры, в 2017 году мэрия продала участок площадью почти 1,4 гектара компании ООО «Промэко» за 4,2 миллиона рублей, что в семь раз ниже его кадастровой стоимости. Скидка была оправдана наличием на участке объекта капитального строительства — предполагаемой многоуровневой парковки.