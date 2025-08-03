В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже земельного участка мэрией

В Красноярске начато уголовное дело в связи с мошенничеством, связанным с продажей земельного участка на улице Малиновского.
Первоначально планировалось использование земли под парковку, однако в дальнейшем выяснилось, что на этом месте собирались строить жилые дома.
По информации прокуратуры, в 2017 году мэрия продала участок площадью почти 1,4 гектара компании ООО «Промэко» за 4,2 миллиона рублей, что в семь раз ниже его кадастровой стоимости. Скидка была оправдана наличием на участке объекта капитального строительства — предполагаемой многоуровневой парковки.
Однако на самом деле на участке была возведена эстакада размером 13 на 16 метров, которая не могла считаться капитальным объектом и не давала права на выкуп земли без торгов, отмечают в прокуратуре.
После завершения сделки объект был демонтирован, а на освободившейся территории планировалось строительство многоквартирных домов. Ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 24 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), и расследование находится под контролем прокуратуры.
Кроме того, прокуратура края подала в суд иск о возвращении земли в муниципальную собственность из незаконного владения.