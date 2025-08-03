Безработный минчанин пойдет под суд, купив туалетную бумагу

В Минске будут судить мужчину, купившего туалетную бумагу, зубную щетку и пасту. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 59-летний минчанин. У которого с банковской карты пропали в сумме 616 белорусских рублей.
Выяснилось, что кражу средств совершил 46-летний безработный минчанин, который нашел банковскую карту рядом со своим подъездом.
С чужой картой фигурант сходил в магазин и за несколько операций, чтобы не вводить пин-код, купил туалетную бумагу, зубную пасту и щетку, продукты, кружку.
Минчанина будут судить за кражу.
А другой минчанин нашел сиделку для матери в интернете, а та украла все драгоценности.
Тем временем легальный самогон подорожает в Беларуси.