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Безработный минчанин пойдет под суд, купив туалетную бумагу

В Минске будут судить вора, купившего туалетную бумагу за чужие деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить мужчину, купившего туалетную бумагу, зубную щетку и пасту. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 59-летний минчанин. У которого с банковской карты пропали в сумме 616 белорусских рублей.

Выяснилось, что кражу средств совершил 46-летний безработный минчанин, который нашел банковскую карту рядом со своим подъездом.

С чужой картой фигурант сходил в магазин и за несколько операций, чтобы не вводить пин-код, купил туалетную бумагу, зубную пасту и щетку, продукты, кружку.

Минчанина будут судить за кражу.

А другой минчанин нашел сиделку для матери в интернете, а та украла все драгоценности.

Тем временем легальный самогон подорожает в Беларуси.