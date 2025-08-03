В Самаре пенсионерка пострадала при движении автомобиля задним ходом

В Железнодорожном районе Самары 2 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Подробности рассказала пресс-служба регионального главка.
Женщину с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.
Ранее полиция Тольятти пресекла попытку сбыта наркотиков в крупном размере.
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