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В Самаре пенсионерка пострадала при движении автомобиля задним ходом

В Железнодорожном районе Самары 2 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

В Железнодорожном районе Самары 2 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Подробности рассказала пресс-служба регионального главка.

По данным ГИБДД, около 11:00 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом у дома № 41А по улице Владимирской, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 74-летнюю женщину. Пешеход шла в попутном направлении по прилегающей территории.

Женщину с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее полиция Тольятти пресекла попытку сбыта наркотиков в крупном размере.

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