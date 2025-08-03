Плантация дикого мака обнаружена в Докшицком районе

В УВД напомнили, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов в Беларуси влекут наложение штрафа до 20 базовых величин (840 рублей). За такие действия предусмотрена и уголовная ответственность — если это делается для сбыта или изготовления наркотиков (до 15 лет лишения свободы).