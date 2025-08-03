Плантация дикого мака обнаружена в Докшицком районе

В Беларуси до 15 сентября проходит специальная программа «Мак», ее целью является пресечение распространения растительного наркосырья, а также выявление и ликвидация посевов подобных культур.
В Докшицком районе сотрудники местного отдела милиции выявили очаг произрастания наркосодержащего растения площадью 1,2 гектара.
В управлении отметили, что с использованием сельскохозяйственной техники около 500 килограммов дикого мака было уничтожено.
Руководителю сельскохозяйственного предприятия, которому принадлежит земля, где рос мак, за отсутствие контроля за вверенными территориями вынесено представление.
В УВД напомнили, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов в Беларуси влекут наложение штрафа до 20 базовых величин (840 рублей). За такие действия предусмотрена и уголовная ответственность — если это делается для сбыта или изготовления наркотиков (до 15 лет лишения свободы).