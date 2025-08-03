В Самаре 2 августа водитель Ford перевернулся и врезался в грузовик

Около 01:45 54-летний водитель Ford Focus, двигаясь по улице Жигули со стороны реки Сок в направлении посёлка Южный, не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и перевернулся. После этого автомобиль столкнулся с грузовиком Hyundai HD72, который стоял на светофоре.