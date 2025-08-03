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В Самаре 2 августа водитель Ford перевернулся и врезался в грузовик

В ночь на 2 августа в Красноглинском районе Самары произошло серьёзное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

В ночь на 2 августа в Красноглинском районе Самары произошло серьёзное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Подробности сообщили в региональном отделении МВД.

Около 01:45 54-летний водитель Ford Focus, двигаясь по улице Жигули со стороны реки Сок в направлении посёлка Южный, не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и перевернулся. После этого автомобиль столкнулся с грузовиком Hyundai HD72, который стоял на светофоре.

Водитель Ford получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

А в Железнодорожном районе пострадала пенсионерка при движении автомобиля задним ходом.

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