В Самаре 2 августа водитель Ford перевернулся и врезался в грузовик

В ночь на 2 августа в Красноглинском районе Самары произошло серьёзное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Подробности сообщили в региональном отделении МВД.
Водитель Ford получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
А в Железнодорожном районе пострадала пенсионерка при движении автомобиля задним ходом.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.