В Сызрани машина сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Вечером 2 августа в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Подробностями поделились в региональном главке.
По данным полиции, в 18:10 76-летний водитель Opel Astra, поворачивая направо с улицы Чапаева на нерегулируемом перекрёстке, совершил наезд на 8-летнего мальчика. Ребёнок спешился с велосипеда и переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавший был госпитализирован с травмами. Водитель трезв. Проводится проверка.
А ранее мы писали, что в ночь на 2 августа в Самаре водитель Ford перевернулся и врезался в грузовик.
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