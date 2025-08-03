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В Сызрани машина сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Вечером 2 августа в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Вечером 2 августа в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Подробностями поделились в региональном главке.

По данным полиции, в 18:10 76-летний водитель Opel Astra, поворачивая направо с улицы Чапаева на нерегулируемом перекрёстке, совершил наезд на 8-летнего мальчика. Ребёнок спешился с велосипеда и переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован с травмами. Водитель трезв. Проводится проверка.

А ранее мы писали, что в ночь на 2 августа в Самаре водитель Ford перевернулся и врезался в грузовик.

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