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В Уфе потушили пожар в Исламском колледже

В огне никто не пострадал и не погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня в ночь на 3 августа произошел пожар в Исламском колледже на улице Мустая Карима. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, детей среди них не было.

Как выяснилось, очагом задымления оказался светильник в бытовом помещении, также огонь повредил несколько книг. Пожар потушили на площади 0,3 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет.

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