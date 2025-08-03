В Уфе потушили пожар в Исламском колледже

В Уфе сегодня в ночь на 3 августа произошел пожар в Исламском колледже на улице Мустая Карима. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, детей среди них не было.
Как выяснилось, очагом задымления оказался светильник в бытовом помещении, также огонь повредил несколько книг. Пожар потушили на площади 0,3 квадратных метра. Пострадавших и погибших нет.
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