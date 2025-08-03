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Массовая драка произошла на базе отдыха в Челябинской области: досталось и полиции

Массовая драка произошла на базе отдыха в Челябинской области — досталось и полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об инциденте рассказали в ЧОП «Варяг». «На базе отдыха у озера Сугояк 3 августа подрались отдыхающие. Пара нетрезвых граждан поругалась с соседями по дому. Дошло до того, что зачинщик конфликта взялся за нож», — говорится в комментарии.

Администратор нажала тревожную кнопку, успокаивать дебоширов прибыла группа быстрого реагирования. «Хулиганы бросались с кулаками на бойцов ГБР и окружающих. В итоге гражданин с ножом был обезврежен», — отметили в ЧОП.

Также там добавили, что спутница задержанного ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые позже подоспели для разбирательства. Участники потасовки нанесли друг другу телесные повреждения, но серьезно никто не пострадал.

Правоохранители разбираются в инциденте.

Сугояк — крупное пресное озеро в Лазурненском сельском поселении Красноармейского района.