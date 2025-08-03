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В Самарской области 9-летний ребёнок попал под колёса KIA Rio

Днём 2 августа в селе Шигоны произошло ДТП с участием ребёнка.

Днём 2 августа в селе Шигоны произошло ДТП с участием ребёнка. Подробности рассказали в региональном главке.

В 16:30 54-летний водитель автомобиля KIA Rio, зарегистрированного в Пермском крае, двигался по улице Советской со стороны переулка Большой в направлении автодороги «Сызрань — Шигоны — Волжский Утёс».

В пути он допустил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

А вечером того же дня в Сызрани произошло ДТП, в котором также пострадал несовершеннолетний.

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