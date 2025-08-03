В Туапсинском районе откроют ПВР для пострадавших от подтоплений

Туапсинский район уходит под воду после мощного шторма. Под ударом стихии оказались курортные поселки. Сейчас на месте подтоплений работают спасатели МСЧ. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники. Но до сих пор непонятно, сколько домов местных жителей пострадали.
Тем временем власти организовали пункты временного размещения для людей. Один из них находится в школе № 35 поселка Новомихайловского.
«Еще один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже все готово для приема людей», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.