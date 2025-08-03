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В Туапсинском районе откроют ПВР для пострадавших от подтоплений

Пункты временного размещения откроют в школах Туапсинского района.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +21°

Туапсинский район уходит под воду после мощного шторма. Под ударом стихии оказались курортные поселки. Сейчас на месте подтоплений работают спасатели МСЧ. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники. Но до сих пор непонятно, сколько домов местных жителей пострадали.

Тем временем власти организовали пункты временного размещения для людей. Один из них находится в школе № 35 поселка Новомихайловского.

«Еще один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже все готово для приема людей», — сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.