В Туапсинском районе откроют ПВР для пострадавших от подтоплений

Туапсинский район уходит под воду после мощного шторма. Под ударом стихии оказались курортные поселки. Сейчас на месте подтоплений работают спасатели МСЧ. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники. Но до сих пор непонятно, сколько домов местных жителей пострадали.