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Мужчина в Балашихе застрелил женщину из ружья

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Балашихе мужчину, который подозревается в убийстве девушки. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

— В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в деревне Федурново, на расстоянии 2 метров от берега обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением, — добавили в ведомстве.

Следователи выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что в квартире одного из жилых домов между мужчиной и женщиной произошла серьезная ссора.

После в порыве злости мужчина выстрелил в потерпевшую из предмета, схожего с ружьем. От полученных ранений женщина умерла на месте.

Преступник решил спрятать тело, поэтому выбросил его в озеро вместе с орудием убийства.

— Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан местный житель 1990 года рождения, — передает ТАСС.

Недавно тренера по карате задержали по подозрению в убийстве жены в Свердловской области. Предварительно, он задушил супругу, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.