Мужчина в Балашихе застрелил женщину из ружья

— В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в деревне Федурново, на расстоянии 2 метров от берега обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением, — добавили в ведомстве.
Следователи выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что в квартире одного из жилых домов между мужчиной и женщиной произошла серьезная ссора.
После в порыве злости мужчина выстрелил в потерпевшую из предмета, схожего с ружьем. От полученных ранений женщина умерла на месте.
Преступник решил спрятать тело, поэтому выбросил его в озеро вместе с орудием убийства.
— Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан местный житель 1990 года рождения, — передает ТАСС.
Недавно тренера по карате задержали по подозрению в убийстве жены в Свердловской области. Предварительно, он задушил супругу, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.