Мужчина в Балашихе застрелил женщину из ружья

Недавно тренера по карате задержали по подозрению в убийстве жены в Свердловской области. Предварительно, он задушил супругу, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.