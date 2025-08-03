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На Волге в Татарстане утонул мужчина, выпав с лодки

На Волге вблизи поселка Зеленый Бор спасатели вели поиски мужчины, выпавшего с резиновой лодки во время прогулки на воде.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, тело утонувшего было найдено накануне на поверхности воды возле острова Зеленый Лаишевского района.

Спасатели извлекли тело 45-летнего мужчины и передали его сотрудникам полиции.