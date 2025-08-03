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МЧС: потерявшиеся в лесах двое пенсионеров найдены мертвыми

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Двое пенсионеров, которые ранее заблудились в лесах в Витебской и Минской областях, найдены погибшими, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, накануне были продолжены поиски заблудившегося еще 29 июля в лесном массиве возле деревни Пустоселье в Докшицком районе 81-летнего мужчины — в них были задействованы 44 единицы техники и 158 человек. В результате утром в субботу военнослужащие нашли в лесу тело пенсионера.

Второй гражданин — 76-летний мужчина — пропал 1 августа в лесу вблизи деревни Мацуковщина Молодечненского района. Его искали 16 человек и 6 единиц техники, спустя сутки спасатели обнаружили пенсионера без признаков жизни.

Как не заблудиться

В МЧС в очередной раз напомнили, что при походах в лес важно ярко одеваться, чтобы быть заметным, также нужно обязательно взять с собой воду, еду и аптечку. В министерстве подчеркнули, что не стоит отправляться в лес с разряженным мобильным телефоном.

Кроме того, о походе нужно сообщить близким или друзьям, в том числе и о времени планируемого возвращения.

Спасатели настоятельно рекомендуют не сходить с протоптанных троп и маршрутов. Если же человек заблудился, ему нужно успокоиться, не паниковать, оставаться на месте и позвонить по телефону 101.