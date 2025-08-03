МЧС: потерявшиеся в лесах двое пенсионеров найдены мертвыми

В МЧС в очередной раз напомнили, что при походах в лес важно ярко одеваться, чтобы быть заметным, также нужно обязательно взять с собой воду, еду и аптечку. В министерстве подчеркнули, что не стоит отправляться в лес с разряженным мобильным телефоном.