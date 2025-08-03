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Под Новосибирском мужчина избил работника заправочной станции

Делом уже заинтересовалась полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Тогучине Новосибирской области неизвестный мужчина набросился на сотрудника АЗС. Кадры конфликта опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». Очевидцы поделились, что нападавшего не устроило то, что заправка не работает, между сибиряками завязалась словесная перепалка, из-за чего зачинщик вернулся к сотруднику уже с «подмогой».

— На записях камер видно, как приехавшие мужчины повалили рабочего на землю и нанесли ему множественные удары руками и ногами, — рассказали местные жители.

— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении на лечение гражданина, получившего травмы вследствие конфликта, — прокомментировали конфликт в МВД по Новосибирской области.

Участников драки уже установили и задержали полицейские. Обстоятельства устанавливаются.