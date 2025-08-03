Под Новосибирском мужчина избил работника заправочной станции

В Тогучине Новосибирской области неизвестный мужчина набросился на сотрудника АЗС. Кадры конфликта опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». Очевидцы поделились, что нападавшего не устроило то, что заправка не работает, между сибиряками завязалась словесная перепалка, из-за чего зачинщик вернулся к сотруднику уже с «подмогой».