Под Новосибирском мужчина избил работника заправочной станции

В Тогучине Новосибирской области неизвестный мужчина набросился на сотрудника АЗС. Кадры конфликта опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск». Очевидцы поделились, что нападавшего не устроило то, что заправка не работает, между сибиряками завязалась словесная перепалка, из-за чего зачинщик вернулся к сотруднику уже с «подмогой».
— На записях камер видно, как приехавшие мужчины повалили рабочего на землю и нанесли ему множественные удары руками и ногами, — рассказали местные жители.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении на лечение гражданина, получившего травмы вследствие конфликта, — прокомментировали конфликт в МВД по Новосибирской области.
Участников драки уже установили и задержали полицейские. Обстоятельства устанавливаются.