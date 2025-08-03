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В Тольятти в ДТП пострадал 2-летний пассажир легкового автомобиля

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 2-летний пассажир легкового автомобиля.

Источник: Госавтоинспекция

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 03.08.2025 года в 11:10 час. возле дома 49 по улице Дзержинского 48-летний водитель автомобиля Kia при совершении манёвра «поворот налево» не уступил дорогу автомобилю Škoda под управлением 54-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении, и столкнулся с ним. С места ДТП госпитализированы водитель а/м Kia и его малолетний пассажир.