В Тольятти в ДТП пострадал 2-летний пассажир легкового автомобиля

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 03.08.2025 года в 11:10 час. возле дома 49 по улице Дзержинского 48-летний водитель автомобиля Kia при совершении манёвра «поворот налево» не уступил дорогу автомобилю Škoda под управлением 54-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении, и столкнулся с ним. С места ДТП госпитализированы водитель а/м Kia и его малолетний пассажир.