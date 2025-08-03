В Петербурге 17-летняя родила в кустах у АЗС мертвого ребенка

Как сообщает Фонтанка, родители мертворожденного малыша, граждане Узбекистана, временно зарегистрированы в промзоне во Всеволожском районе Ленобласти. Мать мальчика живет в городе уже два года, а ее 21-летний бойфренд и по совместительству отец младенца, приехал в РФ только в мае 2025 года.