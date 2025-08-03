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В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, она госпитализирована с осколочными ранениями. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — говорится в сообщении.

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