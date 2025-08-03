Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи после падения обломков беспилотника пострадала женщина

Она госпитализирована в одну из больниц города-курорта.

Сочи в ночь на 3 августа подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков загорелись резервуары на нефтебазе и гаражный кооператив на улице Авиационной.

Несколько минут назад оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина. Она находилась на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц города-курорта.

«Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — рассказали в оперативном штабе.

Что касается пожара на нефтебазе, в 6 утра пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, в 07:30 — локализовали на втором.