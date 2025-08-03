В Сочи после падения обломков беспилотника пострадала женщина

Сочи в ночь на 3 августа подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков загорелись резервуары на нефтебазе и гаражный кооператив на улице Авиационной.
Несколько минут назад оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина. Она находилась на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц города-курорта.
«Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — рассказали в оперативном штабе.
Что касается пожара на нефтебазе, в 6 утра пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, в 07:30 — локализовали на втором.