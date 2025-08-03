В Сочи после падения обломков беспилотника пострадала женщина

«Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — рассказали в оперативном штабе.