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В Екатеринбурге при пожаре в коллективном гараже пострадало 30 автомобилей

В Екатеринбурге локализовано крупное возгорание в крупном гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад.

Источник: Российская газета

В Екатеринбурге локализовано крупное возгорание в крупном гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 700 квадратных метров, горел верхний этаж. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения: 55 специалистов и 18 единиц техники.

Ликвидировав открытое горение, они приступили к проливке и разборке пострадавших конструкций.

Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

По предварительной информации, люди в результате пожара не пострадали, а вот 30 автомобилей получили разные повреждения.