В Екатеринбурге при пожаре в коллективном гараже пострадало 30 автомобилей

В Екатеринбурге локализовано крупное возгорание в крупном гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 700 квадратных метров, горел верхний этаж. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения: 55 специалистов и 18 единиц техники.
Ликвидировав открытое горение, они приступили к проливке и разборке пострадавших конструкций.
Причину возгорания установят пожарные дознаватели.
По предварительной информации, люди в результате пожара не пострадали, а вот 30 автомобилей получили разные повреждения.