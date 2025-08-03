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На Урале мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в столб

В деревне Малое Трифоново Артемовского МО сегодня днем мотоциклист врезался в столб и погиб.

Источник: Управление ГАИ по Свердловской области

В деревне Малое Трифоново Артемовского МО сегодня днем мотоциклист врезался в столб и погиб. С ним был 11-летний ребенок, который получил травму ноги и был доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что мужчина, 1983 г.р., управляя мотоциклом «MotoLand», не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на столб опоры линии электропередач, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

От полученных травм байкер скончался на месте. Автоинспекторы выяснили, что погибший — местный житель. Он не имел права управления мотоциклом, а в момент ДТП находился без мотошлема и средств индивидуальной защиты.

Перевозимый им 11-летний ребенок, также житель данной деревни, был в защитном шлеме, что предотвратило серьезные травмы.

По факту аварии проводится расследование.