В Туапсинском районе в реку упал автобус

Инцидент произошёл на мосту по улице Кольцевой в селе Дефановка. Специалисты «Кубань-СПАС» помогли всем 25 людям, находившимся в автобусе. К операции были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники.
Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что главное в устранении последствий непогоды в Туапсинском районе — обеспечение безопасности людей.
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Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше