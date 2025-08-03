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В Туапсинском районе в реку упал автобус

В Туапсинском районе утром 3 августа упал автобус в реку. Об этом сообщили в кубанском Оперштабе.

Источник: t.me/opershtab23

Инцидент произошёл на мосту по улице Кольцевой в селе Дефановка. Специалисты «Кубань-СПАС» помогли всем 25 людям, находившимся в автобусе. К операции были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что главное в устранении последствий непогоды в Туапсинском районе — обеспечение безопасности людей.

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