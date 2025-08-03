Семья из Молдовы попала в жуткое ДТП в Италии: Беременная женщина и её муж в тяжелом состоянии, полуторогодовалая дочь доставлена вертолётом в больницу

Беременная молодая женщина из Молдовы и её полуторогодовалая дочь стали жертвами серьёзной аварии в Италии с участием четырёх автомобилей.
Мать и отец находятся в тяжелом состоянии, а ребёнок был доставлен вертолётом в больницу. Итальянские власти продолжают расследование причин происшествия, которое несколько часов блокировало движение на дороге.
Итальянские СМИ сообщают, что маленькую девочку доставили в Падую, её беременная мать находится в критическом состоянии.
Авария произошла 2 августа, после обгона на участке между Портегранди и Капосиле около 17:00, и автомобиль, в котором находилась полуторагодовалая девочка, пострадал больше всего.
В одной из машин также находились трое несовершеннолетних, их мать и отец. Все четверо получили травмы и ушибы, которые, по предварительным данным, оказались безвредными. Водителю третьего автомобиля медицинская помощь не потребовалась, как и водителю четвёртого автомобиля, пострадавшего лишь частично.