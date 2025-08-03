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Семья из Молдовы попала в жуткое ДТП в Италии: Беременная женщина и её муж в тяжелом состоянии, полуторогодовалая дочь доставлена вертолётом в больницу

Итальянские власти продолжают расследование причин происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Беременная молодая женщина из Молдовы и её полуторогодовалая дочь стали жертвами серьёзной аварии в Италии с участием четырёх автомобилей.

Мать и отец находятся в тяжелом состоянии, а ребёнок был доставлен вертолётом в больницу. Итальянские власти продолжают расследование причин происшествия, которое несколько часов блокировало движение на дороге.

Итальянские СМИ сообщают, что маленькую девочку доставили в Падую, её беременная мать находится в критическом состоянии.

Авария произошла 2 августа, после обгона на участке между Портегранди и Капосиле около 17:00, и автомобиль, в котором находилась полуторагодовалая девочка, пострадал больше всего.

В одной из машин также находились трое несовершеннолетних, их мать и отец. Все четверо получили травмы и ушибы, которые, по предварительным данным, оказались безвредными. Водителю третьего автомобиля медицинская помощь не потребовалась, как и водителю четвёртого автомобиля, пострадавшего лишь частично.