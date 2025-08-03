Семья из Молдовы попала в жуткое ДТП в Италии: Беременная женщина и её муж в тяжелом состоянии, полуторогодовалая дочь доставлена вертолётом в больницу

В одной из машин также находились трое несовершеннолетних, их мать и отец. Все четверо получили травмы и ушибы, которые, по предварительным данным, оказались безвредными. Водителю третьего автомобиля медицинская помощь не потребовалась, как и водителю четвёртого автомобиля, пострадавшего лишь частично.