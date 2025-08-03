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В Самаре избили таксиста: СК возбудил уголовное дело по статье «хулиганство»

В Самаре по факту нападения на водителя такси возбуждено уголовное дело.

В Самаре по факту нападения на водителя такси возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл 2 августа. Информация об этом появилась в социальных сетях: сообщалось, что двое мужчин напали на таксиста и нанесли ему удары по голове.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время ведётся комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности нападавших.

Ранее в Тольятти задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков через «закладки».

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