В Таганроге задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В отдел полиции поступило заявление о нападении на местную жительницу и краже у нее имущества стоимостью 22 тыс. руб. Оперативники задержали подозреваемого и установили, что он может быть причастен к совершению преступления против двух других женщин 1985 и 1955 годов рождения.