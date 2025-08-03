Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в ночь на 3 августа в ДТП пострадали трое молодых людей

В Сызранском районе расследуют аварию, в которой пострадали 21-летний водитель и два пассажира — 16 и 19 лет.

В Сызранском районе расследуют аварию, в которой пострадали 21-летний водитель и два пассажира — 16 и 19 лет. ДТП произошло 3 августа в 03:40 на автодороге «Жемковка — Балашейка».

По данным полиции, водитель Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.

В отношении водителя составлен административный протокол. Полиция продолжает проверку и выясняет обстоятельства происшествия.

А днём 2 августа в селе Шигоны произошло ДТП с участием ребёнка.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.