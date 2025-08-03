В Самарской области в ночь на 3 августа в ДТП пострадали трое молодых людей

В Сызранском районе расследуют аварию, в которой пострадали 21-летний водитель и два пассажира — 16 и 19 лет. ДТП произошло 3 августа в 03:40 на автодороге «Жемковка — Балашейка».
По данным полиции, водитель Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти медосвидетельствование, но он отказался.
В отношении водителя составлен административный протокол. Полиция продолжает проверку и выясняет обстоятельства происшествия.
А днём 2 августа в селе Шигоны произошло ДТП с участием ребёнка.
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