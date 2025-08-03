В Ростове на Левобережной пенсионер на «Акценте» сбил мотоциклиста

— В 22:15 на улице Левобережной произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, совершая левый разворот в районе дома № 12, не обеспечил безопасность маневра, что привело к столкновению с мотоциклом Kawasaki, — прокомментировали в ГАИ.