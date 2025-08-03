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В Ростове на Левобережной пенсионер на «Акценте» сбил мотоциклиста

В ночь на воскресенье на левом берегу Дона 63-летний водитель сбил мотоциклиста.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове поздним вечером субботы, 2 августа, 34-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с легковым автомобилем. Об этом сообщают в Управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

— В 22:15 на улице Левобережной произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, совершая левый разворот в районе дома № 12, не обеспечил безопасность маневра, что привело к столкновению с мотоциклом Kawasaki, — прокомментировали в ГАИ.

Мотоциклист 34-летний мотоциклист двигался в том же направлении. В результате аварии он получил травмы различной степени тяжести. «Скорая» доставила пострадавшего в ближайшую больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

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