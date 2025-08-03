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В Самаре 84-летняя женщина лишилась 250 тысяч рублей из-за мошенников

В Самаре пенсионерка 84 лет перевела мошенникам 250 тысяч рублей, поверив ложной истории о ДТП с внуком.

В Самаре пенсионерка 84 лет перевела мошенникам 250 тысяч рублей, поверив ложной истории о ДТП с внуком. Об этом рассказала пресс-служба регионального главка.

Злоумышленники позвонили ей с незнакомого номера, представились сотрудниками полиции и сообщили о якобы серьёзной аварии.

Чтобы «спасти» родственника, женщина перевела все свои сбережения. Позже, связавшись с детьми, она узнала, что звонок был обманом, а внук не пострадал.

Полиция предупреждает быть внимательными и не доверять подобным звонкам.

Ранее другая пенсионерка из Самары перевела мошенникам 195 тысяч рублей.

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