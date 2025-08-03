В Башкирии задержали пьяного лихача в полицейской форме

Патрульные в селе Уральск заметили «семерку», которая хаотично двигалась по полосе. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и лишь прибавил газу. Однако в ходе погони нарушителя задержали.
Выяснилось, что мужчина не служит в правоохранительных органах и не имеет право носить форму. От него исходил резкий запах алкоголя, а в салоне при этом находился двухлетний внук водителя.
Пройти освидетельствование нарушитель отказался, при этом во время составления протоколов он сел в машину и, достав запасные ключи, пытался уехать. Во время задержания сельчанин проявил сопротивление, и его заковали в наручники.
В итоге горе-водителю придется понести наказание за отказ пройти освидетельствование, незаконное ношение форменной одежды. А за применение насилия в отношения представителя власти ему грозит уголовное наказание.