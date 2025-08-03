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В Башкирии задержали пьяного лихача в полицейской форме

В Учалинском районе на днях сотрудники ГИБДД в результате погони задержали автомобилиста, который оказался пьян. При этом он незаконно носил форму сотрудника полиции.

Источник: ГАИ

Патрульные в селе Уральск заметили «семерку», которая хаотично двигалась по полосе. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и лишь прибавил газу. Однако в ходе погони нарушителя задержали.

Выяснилось, что мужчина не служит в правоохранительных органах и не имеет право носить форму. От него исходил резкий запах алкоголя, а в салоне при этом находился двухлетний внук водителя.

Пройти освидетельствование нарушитель отказался, при этом во время составления протоколов он сел в машину и, достав запасные ключи, пытался уехать. Во время задержания сельчанин проявил сопротивление, и его заковали в наручники.

В итоге горе-водителю придется понести наказание за отказ пройти освидетельствование, незаконное ношение форменной одежды. А за применение насилия в отношения представителя власти ему грозит уголовное наказание.