«Газель» без водителя врезалась в остановку с людьми на Мечникова в Ростове

В воскресенье, 3 августа, в Ростове две женщины пострадали в ДТП на остановке общественного транспорта. Об этом рассказали очевидцы и уточнили, что авария произошла на улице Мечникова, недалеко от пересечения с Верхоянским переулком.
Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» случайные свидетели случившегося, ДТП произошло в районе 13 часов.
— Припаркованная «Газель» вдруг покатилась по дороге, пока не врезалась в остановку, где находились две женщины, на вид уже пенсионерки, — рассказал очевидец. — Кажется, за рулем никого не было.
Также местные жители видели, как на место прибыла «скорая», которая забрала одну из пострадавших. Приехали и правоохранительные органы. Добавим, официального комментария об этом ДТП пока не поступало.
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