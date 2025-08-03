Молдавские полицейские избили задержанного: Случай агрессии стража правопорядка случайно попал на видео — начато расследование

На данный момент выдвигается версия, что мужчину доставили в полицейский участок, поскольку он не выполнил «законные требования» сотрудников полиции. На кадрах видно, что он потребовал от сотрудников полиции предъявить служебные удостоверения, но в этой просьбе, как утверждается, было отказано, а сотрудники правоохранительных органов сослались на некие правовые нормы.