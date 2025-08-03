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Молдавские полицейские избили задержанного: Случай агрессии стража правопорядка случайно попал на видео — начато расследование

В сети распространяются жесткие кадры агрессивного поведения полицейских [видео]

Источник: Комсомольская правда

На платформе TikTok распространилось видео агрессивного поведения полицейского.

Судя по видеозаписям, между полицейским и гражданином произошел конфликт, в результате которого последний подвергся физической агрессии.

Всё началось со словесной перепалки, которая переросла в оскорбления. После чего гражданина, предположительно, избили.

Представители полиции, с которыми связалась agora.md, заявили, что ведомство приняло меры и начало расследование.

На данный момент выдвигается версия, что мужчину доставили в полицейский участок, поскольку он не выполнил «законные требования» сотрудников полиции. На кадрах видно, что он потребовал от сотрудников полиции предъявить служебные удостоверения, но в этой просьбе, как утверждается, было отказано, а сотрудники правоохранительных органов сослались на некие правовые нормы.

Посмотрим, чем закончится эта история и последуют ли комментарии официальных властей.