Молдавские полицейские избили задержанного: Случай агрессии стража правопорядка случайно попал на видео — начато расследование

На платформе TikTok распространилось видео агрессивного поведения полицейского.
Судя по видеозаписям, между полицейским и гражданином произошел конфликт, в результате которого последний подвергся физической агрессии.
Всё началось со словесной перепалки, которая переросла в оскорбления. После чего гражданина, предположительно, избили.
Представители полиции, с которыми связалась agora.md, заявили, что ведомство приняло меры и начало расследование.
На данный момент выдвигается версия, что мужчину доставили в полицейский участок, поскольку он не выполнил «законные требования» сотрудников полиции. На кадрах видно, что он потребовал от сотрудников полиции предъявить служебные удостоверения, но в этой просьбе, как утверждается, было отказано, а сотрудники правоохранительных органов сослались на некие правовые нормы.
Посмотрим, чем закончится эта история и последуют ли комментарии официальных властей.