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В Бресте погиб 16-летний мотоциклист

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, сегодня 26-летний брестчанин, управляя транспортным средством оперативного назначения МАЗ с включенными маячками синего цвета, двигался на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича в направлении улицы Грибоедова, где допустил столкновение с 16-летним мотоциклистом.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия ДТП.

В УВД предупреждают водителей: во избежание ДТП следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Важно помнить, что при приближении транспортного средства с включенным маячком участники движения должны уступить ему беспрепятственный проезд, а в случае движения его в колонне — всем участникам колонны.