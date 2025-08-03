В Бресте погиб 16-летний мотоциклист

По предварительной информации, сегодня 26-летний брестчанин, управляя транспортным средством оперативного назначения МАЗ с включенными маячками синего цвета, двигался на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича в направлении улицы Грибоедова, где допустил столкновение с 16-летним мотоциклистом.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия ДТП.
В УВД предупреждают водителей: во избежание ДТП следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Важно помнить, что при приближении транспортного средства с включенным маячком участники движения должны уступить ему беспрепятственный проезд, а в случае движения его в колонне — всем участникам колонны.