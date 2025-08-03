Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском районе ввели муниципальный режим ЧС

После непогоды в Туапсинском районе затоплены более 30 домов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 50% 762 мм рт. ст. +26°

В Туапсинском районе устраняют последствия непогоды. После прохождения шторма здесь введен муниципальный режим ЧС.

По последним данным, в селе Дефановка подтоплено 25 домов, еще 9 — в Молдавановском. Там же затоплены 25 дворов, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

«Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга», — сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, восстанавливают электричество, оказывают помощь тем, кто в этом нуждается.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше