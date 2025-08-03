В Туапсинском районе ввели муниципальный режим ЧС

В Туапсинском районе устраняют последствия непогоды. После прохождения шторма здесь введен муниципальный режим ЧС.
По последним данным, в селе Дефановка подтоплено 25 домов, еще 9 — в Молдавановском. Там же затоплены 25 дворов, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.
«Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга», — сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, восстанавливают электричество, оказывают помощь тем, кто в этом нуждается.
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