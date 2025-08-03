Один человек погиб и один пострадал во время стрельбы в Новосибирской области

По данным следствия, 3 июня в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области два мужчины и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения пришли на стоянку автомобилей, в то время как один из мужчин несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. В результате происшествия получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. Девочку госпитализировали в медучреждение, а молодой человек скончался на месте происшествия.