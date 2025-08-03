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Один человек погиб и один пострадал во время стрельбы в Новосибирской области

В Новосибирской области 19-летний молодой человек погиб и пострадал ребенок в результате стрельбы на автостоянке, задержаны два мужчины и одна женщина за совершение убийства и покушение на убийство при помощи огнестрельного оружия. Об этом 3 августа сообщает региональное следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Усть-Тарского района Новосибирской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство двух лиц”), и ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”), — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 3 июня в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области два мужчины и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения пришли на стоянку автомобилей, в то время как один из мужчин несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. В результате происшествия получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. Девочку госпитализировали в медучреждение, а молодой человек скончался на месте происшествия.

Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны. Уточняется, что следователями СК РФ в настоящий момент проводится весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

В Подмосковье 30 июня задержали устроившего стрельбу на детской площадке мужчину. Сотрудники Росгвардии обнаружили находившегося в состоянии опьянения местного жителя с пневматическим оружием в руках.