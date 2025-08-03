Один человек погиб и один пострадал во время стрельбы в Новосибирской области

«Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Усть-Тарского района Новосибирской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство двух лиц”), и ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”), — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 3 июня в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области два мужчины и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения пришли на стоянку автомобилей, в то время как один из мужчин несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. В результате происшествия получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. Девочку госпитализировали в медучреждение, а молодой человек скончался на месте происшествия.
Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны. Уточняется, что следователями СК РФ в настоящий момент проводится весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.
В Подмосковье 30 июня задержали устроившего стрельбу на детской площадке мужчину. Сотрудники Росгвардии обнаружили находившегося в состоянии опьянения местного жителя с пневматическим оружием в руках.