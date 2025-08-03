В Тольятти в ДТП 3 августа пострадал 2-летний ребёнок

В Тольятти полиция проверяет обстоятельства аварии, в которой пострадал 2-летний пассажир. ДТП произошло 3 августа в 11:10 у дома № 49 на улице Дзержинского.
По данным регионального главка, 48-летний водитель Kia при повороте налево не уступил дорогу встречной Škoda под управлением 54-летнего мужчины. Машины столкнулись.
С места происшествия госпитализировали водителя Kia и его маленького пассажира. Степень вины участников устанавливается, проверка продолжается.
Ранее в Сызранском районе трое молодых людей пострадали в ДТП. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.
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