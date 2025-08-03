Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти в ДТП 3 августа пострадал 2-летний ребёнок

В Тольятти полиция проверяет обстоятельства аварии, в которой пострадал 2-летний пассажир.

В Тольятти полиция проверяет обстоятельства аварии, в которой пострадал 2-летний пассажир. ДТП произошло 3 августа в 11:10 у дома № 49 на улице Дзержинского.

По данным регионального главка, 48-летний водитель Kia при повороте налево не уступил дорогу встречной Škoda под управлением 54-летнего мужчины. Машины столкнулись.

С места происшествия госпитализировали водителя Kia и его маленького пассажира. Степень вины участников устанавливается, проверка продолжается.

Ранее в Сызранском районе трое молодых людей пострадали в ДТП. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.