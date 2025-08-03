Пациент избил бригаду скорой помощи в Петербурге

Нетрезвый мужчина устроил дебош на территории городской больницы на Авангардной улице. Врачи подобрали с улицы пациента в бессознательном состоянии. Но по дороге он очнулся и напал на врачей. В клинике он продолжил агрессию и столкнул с крыльца охранника.