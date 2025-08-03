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Пациент избил бригаду скорой помощи в Петербурге

Мужчину доставили из больницы в отдел полиции.

Источник: Комсомольская правда

Росгвардия пришла на помощь сотрудникам скорой помощи, которые пострадали от буйного пациента. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в ночь на 3 августа.

— Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в автомобиле скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации, — сообщили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Нетрезвый мужчина устроил дебош на территории городской больницы на Авангардной улице. Врачи подобрали с улицы пациента в бессознательном состоянии. Но по дороге он очнулся и напал на врачей. В клинике он продолжил агрессию и столкнул с крыльца охранника.

— Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили в 74-й отдел полиции, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пострадавшие медики обратились в больницу за помощью.