Пострадавшим от непогоды жителям Арзамаса окажут материальную помощь

Мэр пояснил, что компенсация составит от 5 до 10 тысяч рублей. Эти траты уже согласованы с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым. Помимо этого, дополнительно отметят домовладения, которые боролись с последствиями непогоды совместно с коммунальными службами.