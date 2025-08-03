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Пострадавшим от непогоды жителям Арзамаса окажут материальную помощь

Сумма составить от 5 до 10 тысяч рублей.

4 августа в Арзамасе начнет работать комиссия, которая оценит ущерб в домах, пострадавших от подтопления в результате сильных дождей. Об этом сообщил мэр города Александр Щелков.

Напомним, что в Арзамасе ликвидируют последствия серьезного подтопления, вызванного сильными ливнями. Город пострадал и от порывистого ветра, который сорвал крыши нескольким домам. Помимо этого, более 1,5 тысяч местных жителей остались без электричества.

— В первую очередь будут работать по Октябрьской, Крылова, Лермонтова, Красноармейской, Угодникова. Далее пойдут по точечным заявкам. Задачу поставил сделать акты по нарушениям, — отметил глава Арзамаса.

Особое внимание при проверке будет уделяться пенсионерам и инвалидам. Для контроля в состав комиссии войдет представитель управления социальной защиты. Обход всех адресов специалисты планируют осуществить за 5−7 дней.

Мэр пояснил, что компенсация составит от 5 до 10 тысяч рублей. Эти траты уже согласованы с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым. Помимо этого, дополнительно отметят домовладения, которые боролись с последствиями непогоды совместно с коммунальными службами.

В ближайшее время также начнется восстановление пострадавших от порывов ветра крыш домов. Пока специалисты соорудили временное прикрытие. Часть денежных средств на эти работы будут взяты из резервного фонда.