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Пожар на нефтебазе в Сочи потушили

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, где горела цистерна с топливом, потушили, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Прибегли к так называемой пенной атаке, чтобы наверняка исключить тление», — написал он и поблагодарил пожарных.

Возгорание произошло из-за ночной атаки беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над акваторией Черного моря сбили 60 дронов, еще один — над Краснодарским краем.

О воспламенении цистерны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 4:26 мск. Прошунин позже отметил, что пожарные потушили открытое горение резервуара в начале шестого часа. Для борьбы с оставшимся огнем привлекли расчеты и пожарный поезд.

Глава города Сочи также сообщил, что спасатели работают и на месте пострадавших ночью построек в гаражном кооперативе на улице Авиационная. Туда привлекли тяжелую технику, специалисты разбирают завалы, помогают пострадавшим. Ранее в оперштабе по Краснодарскому краю сообщили о госпитализации женщины, раненной при атаке БПЛА на гаражи в том районе.

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