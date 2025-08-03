Пожар на нефтебазе в Сочи потушили

«Прибегли к так называемой пенной атаке, чтобы наверняка исключить тление», — написал он и поблагодарил пожарных.
Возгорание произошло из-за ночной атаки беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над акваторией Черного моря сбили 60 дронов, еще один — над Краснодарским краем.
О воспламенении цистерны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 4:26 мск. Прошунин позже отметил, что пожарные потушили открытое горение резервуара в начале шестого часа. Для борьбы с оставшимся огнем привлекли расчеты и пожарный поезд.
Глава города Сочи также сообщил, что спасатели работают и на месте пострадавших ночью построек в гаражном кооперативе на улице Авиационная. Туда привлекли тяжелую технику, специалисты разбирают завалы, помогают пострадавшим. Ранее в оперштабе по Краснодарскому краю сообщили о госпитализации женщины, раненной при атаке БПЛА на гаражи в том районе.