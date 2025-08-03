Пожар на нефтебазе в Сочи потушили

Глава города Сочи также сообщил, что спасатели работают и на месте пострадавших ночью построек в гаражном кооперативе на улице Авиационная. Туда привлекли тяжелую технику, специалисты разбирают завалы, помогают пострадавшим. Ранее в оперштабе по Краснодарскому краю сообщили о госпитализации женщины, раненной при атаке БПЛА на гаражи в том районе.