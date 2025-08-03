Неадекват с ножом напал на отдыхающих у озера под Челябинском

В Челябинской области на базе отдыха у озера Сугояк пьяные мужчины устроили потасовку с другими отдыхающими, а потом один из них взялся за нож. Мужчину скрутили бойцы ГБР и передали полиции. Об этом сообщили в ЧОП «Варяг».
Инцидент случился сегодня, 3 августа. Мужчины поругались с соседями по домику. Когда один из дебоширов достал нож, администратор базы нажала тревожную кнопку.
Хулиганы накинулись на окружающих и прибывших на вызов сотрудников ЧОП с кулаками. В итоге одного из них обезвредили. Тогда в дело вступила его боевая подруга. Она ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые прибыли позже, чтобы принять задержанных.
Участники драки нанесли друг другу телесные повреждения, но никто серьёзно не пострадал. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.