Неадекват с ножом напал на отдыхающих у озера под Челябинском

Хулиганы накинулись на окружающих и прибывших на вызов сотрудников ЧОП с кулаками. В итоге одного из них обезвредили. Тогда в дело вступила его боевая подруга. Она ударила по лицу одного из сотрудников полиции, которые прибыли позже, чтобы принять задержанных.